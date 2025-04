Con Provvedimento del 27 marzo l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone logistiche semplificate (Zls).

Si tratta, in particolare, dei modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS” e “Comunicazione integrativa per la

fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”.

Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le relative istruzioni e sono state definite le modalità di trasmissione telematica dei modelli.