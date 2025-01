Inerenza delle spese di sponsorizzazione: sentenza Corte di giustizia tributaria Toscana

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo , come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso . Non assume rilevanza, a tal fine, il rapporto tra costi sostenuti e ricavi, né l’omogeneità tra sponsorizzante e sponsorizzato rispetto all’attività svolta.

Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025) Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).



N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto. a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024 Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).

Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.

Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito. a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis