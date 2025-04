Incentivi per le imprese dell'economia sociale: dal 13 ottobre 2022 le domande

Deduzione Super Iper Ammortamenti 2025 (Periodo Imposta 2024)

Programma in MS Excel per calcolare le deduzioni per “super” e “iper” ammortamenti da riportare, come variazioni in diminuzione, nei quadri RF delle dichiarazioni dei redditi per persone fisiche, società di persone e società di capitali.

Utile per raccogliere i dati, relativi agli acquisti di beni soggetti a tali agevolazioni, per i clienti con contabilità esterne i cui programmi contabili non forniscano, di anno in anno, le quote deducibili da riportare, in base agli specifici codici fissati nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, nel rigo RF55.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali