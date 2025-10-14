Incentivi per assunzione detenuti: le domande entro il 31 ottobre

Entro il prossimo 31 ottobre le imprese che assumono detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari o lavoranti all'esterno possono presentare apposita domanda per ottenere un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto.
La misura è prevista dalla Legge n. 193/2000 (Legge Smuraglia), che, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e contributive ai datori di lavoro che assumono lavoratori detenuti, mira ad agevolare il reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale attraverso lo svolgimento di attività lavorative.
La domanda deve essere presentata alla Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti, utilizzando la modulistica presente sul sito internet del Ministero della Giustizia.
L’impresa può beneficiare di un credito d’imposta mensile per ogni lavoratore assunto, di importo variabile in base alla condizione del detenuto.
