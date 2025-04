Le domande per gli incentivi potranno essere inviate fino alle ore 12.00 del 3 giugno allo sportello online Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero.

Si è aperto ieri, 3 aprile, lo sportello per l'invio delle domande per ottenere gli incentivi previsti dal provvedimento direttoriale del Mimit, per il quale sono stati stanziati oltre 30 mini di euro , che finanzia programmi di crescita , innovazione e sostenibilità ambientale proposti dalle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori della trasformazione delle fibre tessili naturali e di concia della pelle .

