Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per il conferimento di beni in un trust

La sentenza n. 244 del 02.07.2020 della CTR Veneto conferma che il mero conferimento di beni in un trust non configura alcun trasferimento di ricchezza, per cui è soggetto a corresponsione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, non è ipotizzabile che gli atti di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee possano essere equiparati agli atti di attribuzione finale dei beni del trust al beneficiario (Cass. sent. nn. 3735/2015 e 4482/2016). Di conseguenza, concludono i giudici, in linea con la pronuncia di primo grado, solo questi ultimi atti di trasferimento sono soggetti all'applicazione delle sopra citate imposte in misura proporzionale, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio.Per il testo integrale clicca qui