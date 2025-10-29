Per i commercialisti, offrire soluzioni che vadano oltre la mera conformità normativa è fondamentale per distinguersi e supportare al meglio i propri clienti.

Non esistono soluzioni facili e valide in ogni contesto, ma tra gli strumenti più efficaci, il Trattamento di Fine Mandato (TFM) emerge come una leva potente e spesso sottovalutata.

Trattamento di Fine Mandato (TFM) è una guida completa che riassume ogni aspetto del TFM.





TFM: un doppio vantaggio per società e amministratori

Il TFM, inteso come compenso aggiuntivo per gli amministratori di una società, offre benefici significativi su due fronti principali: fiscale e gestionale/strategico.

Il TFM si configura come uno strumento di pianificazione fiscale di primaria importanza. Se correttamente strutturato , genera un duplice vantaggio fiscale:

deducibilità del costo per competenza per la società: ogni anno, la società può dedurre il costo accantonato per il TFM, riducendo l'imponibile IRES e generando un risparmio fiscale immediato . Questo permette una gestione finanziaria più fluida, distribuendo il costo su più esercizi.

ogni anno, la società può dedurre il costo accantonato per il TFM, riducendo l'imponibile IRES e generando un . Questo permette una gestione finanziaria più fluida, distribuendo il costo su più esercizi. tassazione separata per l'Amministratore percipiente: al momento dell'erogazione, il TFM beneficia della tassazione separata, un regime fiscale spesso più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, garantendo un significativo beneficio economico per l'amministratore.

Ma al di là degli aspetti puramente fiscali, il TFM è un potente strumento di gestione aziendale che favorisce:

fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine . Sapere di poter contare su una somma importante che matura nel tempo lega l'amministratore alla società, spingendolo a contribuire attivamente al successo duraturo dell'azienda. È un modo concreto per premiare la lealtà e la permanenza.

il TFM agisce come un . Sapere di poter contare su una somma importante che matura nel tempo lega l'amministratore alla società, spingendolo a contribuire attivamente al successo duraturo dell'azienda. È un modo concreto per premiare la lealtà e la permanenza. attrazione di talenti: nell'attuale mercato del lavoro, offrire un pacchetto retributivo che include il TFM rende la posizione di amministratore più attraente e competitiva . È un elemento distintivo che può fare la differenza nell'acquisizione di manager di alto profilo.

nell'attuale mercato del lavoro, offrire un pacchetto retributivo che include il TFM rende la posizione di amministratore . È un elemento distintivo che può fare la differenza nell'acquisizione di manager di alto profilo. pianificazione finanziaria ordinata: l'accantonamento annuale del costo del TFM consente una gestione finanziaria più prudente e trasparente. La società evita esborsi improvvisi e imprevisti alla fine del mandato, avendo già spalmato contabilmente il costo su più esercizi e offrendo una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

L'applicazione del TFM presenta comunque delle complessità ed è importante operare in modo impeccabile per evitare contestazioni. Per questo, abbiamo sviluppato uno strumento pratico e operativo che affronta i principali aspetti civilistici e fiscali, indicando il modo corretto di operare per:

consentire l'imputazione della quota annua di costo societario per competenza.

evitare contestazioni o riprese fiscali da parte dell'Amministrazione Finanziaria.





