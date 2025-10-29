Per i commercialisti, offrire soluzioni che vadano oltre la mera conformità normativa è fondamentale per distinguersi e supportare al meglio i propri clienti.
Non esistono soluzioni facili e valide in ogni contesto, ma tra gli strumenti più efficaci, il Trattamento di Fine Mandato (TFM) emerge come una leva potente e spesso sottovalutata.
Trattamento di Fine Mandato (TFM) è una guida completa che riassume ogni aspetto del TFM.
TFM: un doppio vantaggio per società e amministratori
Il TFM, inteso come compenso aggiuntivo per gli amministratori di una società, offre benefici significativi su due fronti principali: fiscale e gestionale/strategico.
Il TFM si configura come uno strumento di pianificazione fiscale di primaria importanza. Se correttamente strutturato, genera un duplice vantaggio fiscale:
Ma al di là degli aspetti puramente fiscali, il TFM è un potente strumento di gestione aziendale che favorisce:
L'applicazione del TFM presenta comunque delle complessità ed è importante operare in modo impeccabile per evitare contestazioni. Per questo, abbiamo sviluppato uno strumento pratico e operativo che affronta i principali aspetti civilistici e fiscali, indicando il modo corretto di operare per:
All'interno di questo strumento, troverai incluso il fondamentale Verbale di Assemblea dei Soci, un documento chiave per la corretta attribuzione e gestione del TFM.
Scopri subito il nostro prodotto digitale e trasforma la gestione del Trattamento di Fine Mandato da potenziale complessità a concreta opportunità.
