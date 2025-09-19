Il Ravvedimento Speciale: non sottovalutare le opportunità

L’articolo 12-ter del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, consente anche ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 di avvalersi di un particolare regime di ravvedimento, in questo caso per le annualità dal 2019 al 2023.
Chi ha aderito l'anno scorso resta escluso dalla possibilità di regolarizzare il 2023.
Pur con tante difficoltà, l’effetto congiunto di CPB e Ravvedimento speciale potrebbe rappresentare una importante opportunità da non trascurare in partenza.
Abbiamo pubblicato RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2025, software per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 12-Ter, DL 84/2025.
Il software prevede e seguenti funzionalità:
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2025 è proposto in doppio formato:
Scopri di più e prova subito la nuova versione 2025, IN PROMOZIONE fino al 17 OTTOBRE!
