Il ravvedimento operoso dopo la riforma del sistema sanzionatorio tributario: analisi FNC-CNDCEC

Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario, adottata in attuazione della delega fiscale, la disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso è stata adeguata alle novità introdotte nel procedimento accertativo, prevedendo la possibilità di effettuare il ravvedimento anche successivamente alla comunicazione dello schema di atto, con il quale è stata data attuazione al principio del contraddittorio preventivo.

Altra novità e rappresentata dalla possibilità di applicare al ravvedimento l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni.

Le novità sopra esposte trovano applicazione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Conseguentemente, ancora per molti anni, troveranno applicazione due diversi regimi sanzionatori: il primo, applicabile alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024; il secondo applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Nel documento "Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso" il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti operano un'analisi approfondita in merito all’esatta portata delle modifiche che hanno interessato l'istituto.