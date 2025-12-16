Il Decreto Milleproroghe 2026 approvato in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 151 dell'11 dicembre 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il provvedimento approvato modifica in modo trasversale scadenze e termini che interessano Pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini.
Di seguito alcune tra le principali previsioni contenute nel testo:
- Testi unici riforma fiscale:
- proroga al 1° gennaio 2027 dell’operatività dei nuovi testi unici in materia tributaria, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, Testo unico dei tributi erariali minori, testo unico della giustizia tributaria, testo unico in materia di versamenti e di riscossione, testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti);
- Sostegno a imprese e lavoro:
- proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI);
- prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione.
- Sanità e sicurezza:
- prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave.;
- la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
- Famiglie e territorio:
- il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026.;
- l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
- Misure economiche e regolatorie:
- sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada;
- prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.
- Normativa sanitaria e ricerca:
- abrogati alcuni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.