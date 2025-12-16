Il Decreto Milleproroghe 2026 approvato in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 151 dell'11 dicembre 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il provvedimento approvato modifica in modo trasversale scadenze e termini che interessano Pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini.

Di seguito alcune tra le principali previsioni contenute nel testo: