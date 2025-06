Il 'Decreto fiscale' proroga il versamento delle imposte per i soggetti ISA al 21 luglio

Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026

Foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.

Il foglio di calcolo consente quindi di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casii:

Ditta individuale

Lavoratore autonomo

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali