Il Decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale: novità in materia di reddito da lavoro autonomo

Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

a cura di: Dott. Attilio Romano