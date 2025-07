IL CPB 25-26 ALLA PROVA DELLA SCELTA: webinar il 9 settembre

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, in collaborazione con AteneoWeb.com, organizza il webinar gratuito IL CPB 25-26 ALLA PROVA DELLA SCELTA, che si terrà in modalità e-learning il 9 Settembre 2025, dalle ore 09:30 alle ore 12.30.

L'evento vedrà come relatore il Dott. Danilo Sciuto, partner “Deotto Lovecchio & partners”, partner “Commercialista Telematico”, componente commissione studio CNDCEC “Imposte Dirette”.

L'evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC - Gruppo B/C Non Caratterizzanti per il MEF – Codice materia D.7.2. La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 3 crediti formativi.

