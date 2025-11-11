Global miminum tax: le linee guida del MEF per la Comunicazione rilevante

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono state pubblicate le linee guida in materia di imposizione minima globale (Global Minimum Tax), introdotta con il D.lgs n. 209/2023, che contengono relativi alla compilazione della Comunicazione Rilevante.

Con il Decreto ministeriale del 16 ottobre 2025 è stato recepito in Italia il modello standard europeo di Comunicazione Rilevante, contenuto nella Direttiva (UE) 2025/872, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 9).

Il modello risponde all’esigenza di garantire un set comune di informazioni ed un approccio coerente ed uniforme in tutti i Paesi che hanno implementato la Global minimum tax nel loro ordinamento, e facilita l’adempimento dei grandi gruppi multinazionali nei diversi Paesi in cui operano.

Il legislatore italiano, per garantire massima coerenza ed uniformità al sistema dell’imposizione integrativa, ha deciso di adottare il medesimo modello standard anche per i gruppi nazionali che sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del D.lgs n. 209/2023.

Le Linea Guida, in particolare, fanno riferimento al Modello tipo di cui all’Allegato 1 del Decreto del 16 ottobre 2025, che identifica i dati rilevanti ai fini della global minimum tax, ossia i dati e le informazioni di cui un’amministrazione fiscale ha bisogno per eseguire un’adeguata valutazione del rischio e per valutare la correttezza dell’obbligazione tributaria dei gruppi multinazionali o nazionali in scope.

Dopo una breve descrizione sul funzionamento delle singole sezioni del modello, vengono forniti chiarimenti sulle informazioni/dati da inserire nelle tabelle contenute, sulla base delle indicazioni riportate dal Quadro Inclusivo sul BEPS.