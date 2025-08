Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale: guida aggiornata delle Entrate

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono lo strumento attraverso il quale viene fornito a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti importanti benefici premiali: a seconda del valore raggiunto, ad esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

La guida "Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA" dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a luglio 2025, illustra cosa sono, come si applicano e le cause di esclusione, i vantaggi per imprese e professionisti, sanzioni e controlli, oltre alla modalità di presentazione del modello per la comunicazione dei dati. Una capitolo è dedicato al Concordato preventivo biennale.