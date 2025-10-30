Gestione contabile dei CONTRATTI DI LEASING: software in versione Excel o Cloud

I nostri software Excel Leasing e Easy Lesing sono ideali per la gestione contabile dei contratti di leasing.
Hanno la possibilità di gestire sia la c.d. moratoria ex lege che l'ipotesi di dilazione per accordi contrattuali successivi del periodo di durata del contratto di leasing, con possibilità di gestire la sospensione di canoni leasing prevista dall'art. 56 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia").
Calcolano sia la c.d. deduzione per super ammortamento che la c.d. deduzione per iper ammortamento.
Questa versione, rispetto alle precedenti, permette di gestire l'anno di riferimento dei prospetti di riepilogo elaborati.
Provali in Versione Excel o nella Versione in Cloud (qui una DEMO) utilizzabile online, con qualsiasi browser e senza necessità di installazione.
CLICCA QUI per accedere alle schede dei due prodotti.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google