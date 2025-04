Gestione contabile dei CONTRATTI DI LEASING: prova il software in versione Excel o Cloud

Una dispensa dedicata all’esame degli oneri detraibili e deducibili per le persone fisiche , che, in dichiarazione dei redditi, trovano collocazione nel quadro E nel quadro RP del Modello redditi o nel Modello 730 Persone Fisiche.

Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente

In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.

È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali