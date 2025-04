La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove regole, dal 1° gennaio, per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo e per la tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte.

La nuova disciplina, in particolare, rimodula il valore imponibile in base alla tipologia del mezzo e al suo impatto ambientale, con l'obiettivo di incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici e ibridi plug-in, per i quali è previsto un trattamento fiscale più favorevole.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento sul tema, che evidenzia anche i riflessi del nuovo quadro normativo sulle indennità forfettarie e sottolinea la necessità di un chiarimento normativo relativamente ai casi di immatricolazione e assegnazione del veicolo a cavallo tra il 2024 e il 2025.

Da gennaio, inoltre, le spese per vitto, alloggio e trasporti per trasferta sono esenti da tassazione solo se pagate con strumenti tracciabili. In caso contrario, tali importi concorreranno a formare reddito imponibile e saranno indeducibili per l’azienda.

