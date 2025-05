Formazione per la certificazione parità di genere: proroga dei termini

La proroga di 12 mesi dei termini per le attività di formazione propedeutiche alla certificazione sulla parità di genere, programmate e finanziate dalle Regioni, è stata ufficializzata con un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità del 24 marzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 dello scorso 24 aprile.

La scadenza è stata posticipata al 30 giugno 2026, mentre la rendicontazione degli interventi potrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026.

La proroga dei termini offre più tempo per completare i corsi di formazione e ottenere la certificazione. È importante, quindi, rispettare le nuove scadenze per evitare sanzioni o perdita di opportunità.

Entro la scadenza, infatti, è necessario verificare e aggiornare i piani formativi, completare le attività di formazione in modo tempestivo per garantire il conseguimento della certificazione, oltre a tenere sotto controllo i tempi e le scadenze per la rendicontazione degli interventi.