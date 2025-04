Fondo nuove competenze 3: domande contributo da oltre 23mila imprese

Alla data del 10 aprile oltre 23mila aziende hanno presentato domanda di accesso al contributo del Fondo Nuove Competenze 3, coinvolgendo oltre un milione di lavoratori (1.093.390, di cui 4.932 stagionali). Lo si apprende dal Comunicato Stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sul sito istituzionale.

Il Fondo, ricordiamo, stanzia 731 milioni di euro per accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese.

"Rivedere l’impostazione dell’investimento in formazione dei lavoratori attraverso la terza edizione del Fondo Nuove Competenze ci consegna una significativa risposta da parte delle imprese, anche in termini qualitativi – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – e rispetto alle precedenti edizioni infatti cresce sia il numero delle domande sia quello dei lavoratori che potranno accedere alla formazione, con un ampio ricorso a un approccio di sistema attraverso filiere e sistemi formativi. Per la prima volta poi utilizziamo lo strumento anche come politica attiva. Il risultato è senza dubbio positivo: tra le domande infatti, ci sono quelle riferite a 1.970 persone selezionate per l’assunzione dopo la data di presentazione dell’avviso pubblico".