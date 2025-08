Fondi esteri non quotati: chiarimenti sulla base imponibile IVAFE

Con la Risposta n. 11 del 28 luglio, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla determinazione della base imponibile dei proventi derivanti da investimenti in attività estere non negoziate nei mercati regolamentati.

Il chiarimento, fornito nell’ambito di una richiesta di consulenza giuridica da parte di un ordine professionale, riguarda quote detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia (non imprenditori) in Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, in particolare fondi armonizzati lussemburghesi.

In merito agli obblighi di monitoraggio fiscale e all’applicazione dell’Ivafe, l’Agenzia specifica che nel quadro RW del modello Redditi Persone fisiche e nel quadro W del modello 730, il valore da indicare per tali quote è il costo di acquisto.