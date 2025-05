Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso per la realizzazione di Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, per il quale sono state stanziate risorse, per il 2025, pari a 6,5 milioni di euro. L'Avviso definisce i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale.

Possono presentare la domanda di accesso al contributo le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, le Discipline sportive associate e paralimpiche, gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile a partire dall'8 maggio 2025.

L'accesso potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.

Le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2025.

Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi: