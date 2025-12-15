PayPal paga in 3 rate 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 15 dicembre 2025
Aggiungi ai preferiti

Evasore totale e Iva: la Cassazione riconosce il diritto alla detrazione anche in caso di accertamento induttivo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Anche l’“evasore totale” ha diritto alla detrazione dell’IVA a monte: secondo la Cassazione, negli accertamenti induttivi l’importo dei ricavi ricostruiti dal Fisco deve intendersi già comprensivo di IVA.

Con l’ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione V civile) ha affermato un importante principio in materia di IVA e accertamenti induttivi. 
Nel caso di operazioni completamente occultate al Fisco, la ricostruzione “induttiva pura” della base imponibile deve essere intesa come comprensiva dell’IVA, in conformità agli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/UE e al principio di neutralità dell’imposta.
Secondo la Suprema Corte, anche il contribuente qualificabile come “evasore totale” conserva il diritto di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti a monte, purché tale diritto sia esercitato entro i termini di decadenza previsti dalla legge. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di applicare le sanzioni previste per contrastare la frode fiscale.
Fonte: https://www.cortedicassazione.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS