Esenzione Ires per 139 associazioni culturali nel 2024

Come previsto dall'art. 1, comma 185, della L. n. 296/2006, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società. La normativa prevede anche l'esclusione dalla qualifica di sostituti d’imposta per le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali e il riconoscimento delle donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore, ai fini delle imposte sui redditi, come liberalità.

Le associazioni interessate presentano, tra il 20 luglio e il 20 settembre di ogni anno, un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, utilizzando il software disponibile sul sito dell’Erario, sia direttamente che attraverso intermediari abilitati.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile è stato pubblicato il Decreto MEF con l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a cui si applicano, per l'anno 2024, le disposizioni in argomento, a seguito delle verifiche dell'Agenzia Entrate dei requisiti formali dei soggetti richiedenti, attraverso l'esame delle domande pervenute.

Si tratta di 139 associazioni che si sono distinte grazie all'impegno nella valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e culturali delle comunità locali.