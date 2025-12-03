Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 3 dicembre 2025
Errate comunicazioni di compliance IVA

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
L’Agenzia Entrate ha reso noto sul proprio sito che ne giorni del 24 e 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’Iva portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali.

Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l’incoerenza circa la detrazione dell’Iva.
L’Agenzia ha quindi comunicato che sono in corso delle verifiche e invitano i contribuenti interessati a segnalare questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis.

