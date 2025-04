La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, è stata adottata a livello amministrativo dallo scorso 1° aprile 2025.



Sono già disponibili le visure camerali aggiornate con il processo di riclassificazione d’ufficio messo a punto dal sistema camerale. In questa fase transitoria le visure camerali riportano la vecchia classificazione ATECO 2022 e la nuova ATECO 2025, così come riclassificata dalla Camera di Commercio. Potete ottenere le visure dal Cassetto Digitale dell’Impresa oppure dal nostro servizio on line.





ATTENZIONE però, perché la nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta. Ad un primo esame il nostro staff ha già individuato una percentuale significativa di casi che richiedono un intervento correttivo da parte dell’utente.

L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta sempre al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.

È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.

Dal 15 aprile 2025, chi verificasse che il codice assegnato in automatico non è il più adatto rispetto alla tabella ISTAT di conversione, potrà modificarlo con una specifica procedura che non prevede il pagamento di diritti. Il servizio Rettifica Ateco 2025 sarà disponibile dal 15 aprile 2025 al 30 novembre 2025.





Per agevolare lo Studio professionale in una gestione attenta ed efficiente, abbiamo pubblicato:

GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'. Consente la gestione della migrazione dagli attuali codici “ATECO 2022”.



