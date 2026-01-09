Donazione azienda e inizio attività, cosa cambia per ISA e concordato

Con Risposta n. 320 del 24 dicembre, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e sull’adesione al concordato preventivo biennale (CBP) in caso di donazione di un’azienda a un soggetto già titolare di un’impresa.
Nel caso esaminato, un contribuente aveva avviato la propria attività imprenditoriale il 15 dicembre 2023 e, a partire dal 1° gennaio 2024, aveva ricevuto in donazione un’azienda individuale già esistente.
L'Agenzia ha chiarito che, per l'anno 2023, il contribuente non deve applicare gli ISA poichè la donazione comporta una situazione assimilabile all’inizio di attività. Di conseguenza, non può accedere al concordato preventivo biennale per il 2025?2026, in quanto la mancata applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2024 rende impossibile ricevere la proposta dell’Agenzia, requisito indispensabile per l’adesione.
