Dogane: utilizzo prioritario della PEC per istanze in materia di accise

Con Circolare n. 11 del 26 maggio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli invita all'utilizzo in via prioritaria della posta elettronica cercitifata (PEC) nei rapporti tra privati e Associazioni di categoria con l’Agenzia in materia di accise. Fornisce inoltre informazioni in merito alle modalità di assolvimento dell'imposta bollo tramite contrassegno telematico.

In tema di rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, si legge nel documento, l'attuale quadro normativo incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche e l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), ora anche domicilio digitale, quale essenziale forma di digitalizzazione che favorisce celerità e semplificazione delle attività nonché riduzione degli oneri per gli esercenti, pur sempre preservando la sicurezza dell’integrità e della provenienza delle comunicazioni.

L'ADE invita pertanto le associazioni di categoria degli esercenti, che operano nei diversi settori dei prodotti disciplinati dal D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e dalle leggi riguardanti il profilo concessorio e autorizzatorio relativo al settore dei tabacchi e dei prodotti a essi assimilati e succedanei, a sensibilizzare gli stessi verso un generalizzato utilizzo del proprio indirizzo di PEC nel comunicare con le Strutture dell'Agenzia. Analoghe indicazioni valgono anche laddove gli operatori di settore agiscano personalmente.