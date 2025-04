Dlgs n. 139/2024: imposta di registro e ipotecaria sulla cessione di diritti edificatori

Con Circolare n. 2/E del 14 marzo l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024.

L’articolo 2, comma 1, lettera ff) del Dlgs n. 139/2024, in particolare, ha modificato l’articolo 9 e la nota all’articolo 10 della Tariffa, parte I, allegata al TUR.

In adesione a orientamenti consolidati della giurisprudenza (sentenza n. 16080/2021), chiariscono le Entrate, sono stati espressamente inseriti i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, ai quali, pertanto, si applica l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3%.

In relazione alla trascrizione dei predetti contratti, invece, trova applicazione l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro.