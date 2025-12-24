Disciplina fiscale degli ETS: in consultazione pubblica la bozza di Circolare delle Entrate

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal Dlgs n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.
La bozza di circolare è in consultazione pubblica fino al 23 gennaio 2025, per consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino a venerdì 23 gennaio 2026, all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it, utilizzando il seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, con esclusione di quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
