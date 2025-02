Dichiarazioni 2025: pubblicati i modelli Redditi, Cnm e Irap in bozza

Sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli dichiarativi 2025.

Dopo i modelli 730 e 770 in versione provvisoria, è ora la volta dei modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale, con le relative istruzioni, oltre al modello Irap, aggiornato con le novità che hanno interessato la relativa disciplina.

Approvati invece già da metà gennaio, in versione definitiva, la dichiarazione Iva e la Certificazione Unica (Cu) 2025.

I nuovi modelli in bozza sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata alla modulistica.

Alcune novità del modello Redditi persone fisiche (Pf)

Nella bozza pubblicata sono da segnalare importanti novità, tra cui la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi.

Inseriti anche il “bonus tredicesima” nel quadro Rc, e le nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Inserito anche il nuovo Quadro CP e aggiornati i quadri RF, RG, e RS, per recepire le novità sul concordato preventivo biennale.

Non incluso, invece, il quadro LM, riservato ai contribuenti forfetari, in quanto in corso di definizione.