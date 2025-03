Dichiarazione omessa e rimborso credito Iva: sentenza Cgt Lombardia

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, nella sentenza n. 2529 del 10 agosto ha confermato il principio secondo il quale il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA non coincide con quello utile per ottenere il rimborso di un credito IVA.

I giudici lombardi hanno infatti ritenuto possibile richiedere il rimborso del credito IVA entro il termine più lungo previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.