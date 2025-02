Deduzione Nuove Assunzioni 2024: bonus per imprese e professionisti

Le imprese e i professionisti che hanno assunto personale a tempo indeterminato nel 2024 possono beneficiare di una maxi-deduzione sul costo del lavoro. Questa agevolazione fiscale, prorogata fino al 2027, permette di dedurre un importo maggiore rispetto a quello normalmente previsto, incentivando l'occupazione e la crescita economica.

Come funziona la deduzione per nuove assunzioni?

L'Agenzia Entrate, con la circolare n. 1/E del 2024, ha fornito chiarimenti dettagliati sulla deduzione per nuove assunzioni. In sintesi, il bonus consiste in una maggiorazione del 20% del costo del lavoro, che sale al 30% per le assunzioni di personale meritevole di maggior tutela.

Chi può beneficiare della deduzione?

Possono accedere al beneficio fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, a condizione che:

il reddito sia determinato analiticamente.

l'attività sia stata avviata da almeno un anno prima dell'inizio del periodo d'imposta agevolato.

si registri un incremento del numero complessivo dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

Quali sono le categorie di lavoratori che danno diritto alla maggiorazione del 30%?

La maggiorazione del 30% spetta per l'assunzione di:

persone con disabilità

donne con almeno due figli minorenni

donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione

giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile

La deduzione per nuove assunzioni rappresenta un'opportunità importante per le imprese e i professionisti che desiderano ridurre il costo del lavoro e incentivare l'occupazione.

Per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024 abbiamo pubblicato il software DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024 disponibile in versione Cloud e in versione MSExcel.

CLICCA QUI per la versione Cloud.

CLICCA QUI per la versione Excel.

Il software è IN PROMOZIONE fino al 22 febbraio!