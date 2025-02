Deducibili per intero i rimborsi chilometrici agli associati

Con l'Ordinanza 4226 del 18 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile,

ha chiarito che i rimborsi chilometrici agli associati per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto sono interamente deducibili per l'associazione professionale ex art. 54 del TUIR.

In particolare, ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all'attività dell'associazione professionale.