Decreto Omnibus: ravvedimento speciale e altre novità

Lo scorso 8 agosto 2025 è stata pubblicata in GU la legge 118/2025, di conversione del decreto Omnibus 2025 (Dl n. 95/2025).
La legge prevede diverse novità tra cui segnaliamo:
- Ravvedimento speciale del CPB 2024/2025 – è stata introdotta in sede di conversione la disposizione dell’articolo 9-bis, a favore dei contribuenti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo per il biennio 2024-2025. La disposizione specifica che è considerato tempestivo il pagamento del ravvedimento speciale, previsto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (ossia il 31 marzo 2025), purché il pagamento, in unica soluzione o della prima o unica rata degli importi dovuti, sia stato comunque eseguito anteriormente alla notifica di relativi atti.
- Sugar tax – rimandata al 1° gennaio 2026 l’applicazione dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate prevista dall’articolo 1, comma 676, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
- Opere d’arte, d’antiquariato o da collezione – è ridotta dal 10% al 5% l’aliquota Iva per la compravendita di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. Leggi anche Dal 1° luglio 2025 IVA al 5% sulle opere d’arte.
- Ampliamento benefici fiscali “sisma” – ampliato il perimetro applicativo dell’estensione al 2026 del Superbonus concesso per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito i comuni del centro Italia delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il prolungamento del beneficio che spetta nei centri in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza è stato esteso agli eventi sismici del 6 aprile 2009 in aggiunta a quelli già previsti nella stesura precedente della norma avvenuti a partire 24 agosto 2016.