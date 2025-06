Il Decreto n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, è approdato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari l'articolo 2 rende permanente il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali.

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, dunque, gli operatori Iva non dovranno più utilizzare il Sistema di Interscambio per l'emissione della fattura elettronica.