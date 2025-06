Decreto Correttivo adempimenti tributari, CPB e giustizia tributaria in Gazzetta Ufficiale

Il Provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU. Tra le modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari, da segnalare le Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari (articolo 1). Viene stabilito che questi soggetti, fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell’allegato 4 alla Legge n. 190 del 2014, elaborati sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.

Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026 Foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale. Il foglio di calcolo consente quindi di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casii: Ditta individuale

Lavoratore autonomo a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Il concordato preventivo biennale 2025-2026: lettera per il Cliente Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento previsto dal Decreto Legislativo 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.