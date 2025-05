Decreto bollette in vigore: contributo straordinario per energia elettrica e gas naturale

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile, della Legge 24 aprile 2025, n. 60, di conversione con modificazioni del Dl n. 19/2025, il Decreto Bollette è entrato in vigore.

In sede di conversione del provvedimento sono state aggiunte diverse disposizioni, anche di natura fiscale, tra cui misure in materia di energia per il sostegno di famiglie e imprese.

L'articolo 1, c. 1, ad esempio, è relativo al contributo straordinario di 200 euro sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, destinato ai clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo, riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), si aggiunge alle agevolazioni già previste, come il bonus elettricità e gas ordinario, previsto per i nuclei familiari con valori dell’Isee inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico).