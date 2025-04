Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente. Software in promozione fino al 21 aprile!

Il software, IN PROMOZIONE FINO AL 21 APRILE 2025 , è aggiornato con le nuove aliquote IRPEF 2025 .

Abbiamo pubblicato un software che, partendo dalla RAL, calcola in pochi clic, ma senza eccessive approssimazioni, lo stipendio netto da dipendente (che sia full time, part time, in apprendistato, a tempo indeterminato o tempo determinato) e il costo effettivo a carico del datore di lavoro (comprensivo quindi di altri oneri a carico ditta). Consente, inoltre, a partire da un reddito annuale o mensile netto, di determinare il corrispondente RAL.

In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte. È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.

