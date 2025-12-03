Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 3 dicembre 2025
Dal 1° dicembre udienze tributarie da remoto con Microsoft Teams

In vigore dal 1° dicembre le nuove regole sulle udienze a distanza, da applicare ai processi instaurati davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2025, che disciplina le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, in sostituzione di quella utilizzata in precedenza (Skype for business).

Tra le novità da segnalare:

  • il divieto assoluto di registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze da remoto e dell'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi;
  • l'impossibilità di depositare i documenti tramite la piattaforma di videoconferenza;
  • la necessità di verbalizzare, al termine dell'udienza, le dichiarazioni delle parti rese in ordine al regolare funzionamento del collegamento.

L'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams riguarda le udienze che si svolgeranno a partire dal 1° gennaio 2026. Restano ferme le precedenti modalità per le udienze web da svolgersi entro il 31 dicembre 2025 le cui comunicazioni ex art. 31 del D.lgs. 546/92 sono inviate fino al 30 novembre 2025.
Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it

