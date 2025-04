Dai Commercialisti la relazione unitaria del collegio sindacale nelle società cooperative

Il CNDCEC ha pubblicato il documento "La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci delle società cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.” con il quale intende definire i contenuti obbligatori e quelli "consigliati", della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in merito al bilancio di esercizio.

Il documento, che rappresenta un aggiornamento di quello pubblicato lo scorso anno, contiene l’inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del collegio sindacale di società cooperative oltre ad una proposta di integrazione dei contenuti specifici dei modelli di relazione “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” - emanata dal CNDCEC in data 11.03.2025 a cura della Commissione “Sfida qualità” e “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” - emanata dal CNDCEC in data 11.03.2025 a cura della Commissione “Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate”, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative.

Vengono quindi affrontate le disposizioni a carattere obbligatorio di cui:

all’art. 2513 c.c. “Criteri per la definizione della prevalenza”;

all’art. 2545 c.c. “Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa” e all’art. 2, comma 2, l. n. 59/1992 “Relazione degli Amministratori e dei sindaci”;

all’art. 2528 c.c. “Procedura di ammissione e carattere aperto della società”;

all’informativa obbligatoria ai soci degli esiti dell’ispezione ordinaria ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. n. 59/1992.

Vengono poi messe a disposizione proposte in merito:

all’art. 2545-sexiesc.c. “Ristorni”;

alle informazioni sul prestito sociale;

alla relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. n. 59/1992;

al rispetto della normativa l. n. 381/1991;

all’eventuale iscrizione all’Albo Cooperative Regionali;

all’eventuale qualifica di Impresa Sociale per le Cooperative non sociali.





CLICCA QUI per accedere al documento.