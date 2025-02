Abbiamo pubblicato un pacchetto software, in versione MS Excel ed in versione Cloud, per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per "Ricerca e Sviluppo", "Innovazione Tecnologica" e "Design e Innovazione Estetica" sostenute nell’anno 2024.

Il software consente di calcolare con precisione il credito spettante, tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa vigente, in particolare l’Art. 1, commi 198-209 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e le successive modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Le agevolazioni si basano sul Piano Transizione 4.0, che prevede aliquote differenziate a seconda della tipologia di attività e delle spese ammissibili.

I software possono essere acquistati singolarmente o all'interno di un conveniente pacchetto.





CLICCA QUI per il pacchetto in versione Excel.

CLICCA QUI per il pacchetto in versione Cloud.