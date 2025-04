CPB: approvate specifiche tecniche e modalità di trasmissione telematica dei dati

Con Provvedimento del 24 aprile l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026, e dell’accettazione della proposta stessa, da parte degli esercenti attività d’impresa o arti e professioni, e i controlli telematici per la trasmissione dei dati.

Il modello può essere trasmesso direttamente dal soggetto interessato o tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione.

Le specifiche e i controlli approvati sostituiscono, anche ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), quelle approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025.

Il provvedimento, inoltre: