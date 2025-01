Contenzioso tributario: calo dei ricorsi nel terzo trimestre 2021

Clicca qui per leggere i dati in dettaglio.

Continua, in particolare, il graduale calo delle pendenze che, al 30 settembre, si attestano a 287 mila unità (-22% su base annua) . I ricorsi pervenuti nel terzo trimestre registrano un calo tendenziale del 35% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre le definizioni sono aumentate del 24%. Il 44% delle sentenze è stato depositato utilizzando la modalità telematica e il 32% delle udienze si è svolto in videoconferenza.

Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30.

Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025 Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024. Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).



Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%). a cura di: Studio Meli e Studio Manuali