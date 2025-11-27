Confronta le banche: prova il nostro servizio di analisi e monitoraggio

Vi segnaliamo un nuovo servizio di analisi e monitoraggio degli oneri finanziari dell’impresa realizzato in collaborazione con CR EXPERT.

Confronta le banche è lo strumento che risponde alle domande:

- quanto mi costano le banche?

- quale banca mi applica le condizioni migliori?

- come posso verificare e intervenire?

Gli oneri finanziari sono una voce di bilancio fondamentale per verificare l’equilibrio finanziario di una impresa. Diviene quindi fondamentale comprendere questo dato percentuale, spesso sottovalutato, e avere uno strumento che lo trasformi in costi reali e dettagliati.

Confronta le banche è lo strumento che serve agli imprenditori per verificare il reale costo del denaro e al professionista per guidare l’imprenditore alle scelte più convenienti basandosi su dati oggettivi.

Crea risparmio economico ottimizzando gli utilizzi delle linee di credito e crea risparmio reputazionale, dando maggiore consapevolezza all’imprenditore e rendendo il rapporto banca/impresa più paritario.

Acquistando il servizio avrai accesso ad analisi illimitate. Ma c'è di più: acquistando anche la formazione potrai utilizzare al meglio lo strumento, sfruttandone al massimo le potenzialità.

Per maggiori informazioni CLICCA QUI.