Confermata per il 2026 la riduzione Irpef su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto la proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti.
La Manovra, in particolare, con l'Art. 1, comma 13 estende a tutto il 2026 la norma che prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50%, con esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile.
