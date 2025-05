Condominio: le nuove linee guida del Garante Privacy in consultazione pubblica

Con Provvedimento n. 209 del 10 aprile il Garante privacy ha avviato una consultazione pubblica sulle nuove “Linee guida sul trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio”, con l'intento di chiarire i diversi aspetti della disciplina che regola i rapporti condominiali, anche alla luce delle innovazioni introdotte sia nella cornice normativa comunitaria in materia di protezione dei dati che nella disciplina nazionale di settore e, dunque, di offrire un quadro di riferimento unitario per il trattamento dei dati personali in ambito condominiale, con particolare riguardo ai principali adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, alla videosorveglianza e al condominio digitale.

La consultazione, in particolare, mira ad acquisire osservazioni e proposte in merito alla congruità dell'individuazione dell’ambito materiale in cui l’amministratore di condominio ricoprirebbe il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali e, più in generale, all’interpretazione delle disposizioni di protezione dati nell’ambito dell’amministrazione del condominio.

I soggetti interessati possono far pervenire le osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio della medesima consultazione sulla Gazzetta Ufficiale, preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it, indicando nell'oggetto “Consultazione pubblica sulle Linee guida sul trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio”.