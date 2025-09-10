Concordato Preventivo Biennale: informativa, check list e liberatoria

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
L’adesione o meno al concordato preventivo biennale rappresenta per il contribuente una scelta FACOLTATIVA che si basa su dati previsionali, e quindi non disponibili per il Professionista; l’adesione al CPB potrebbe generare danni al contribuente che non riuscisse poi a realizzare redditi pari o superiori a quelli concordati; ma anche la mancata adesione potrebbe rivelarsi dannosa per il contribuente che conseguisse redditi superiori a quelli che avrebbe potuto concordare. È molto critica anche la mancata conoscenza dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione.
Riteniamo quindi molto importante monitorare il processo con il coinvolgimento del cliente per non assumersi eccessive responsabilità.
Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore le nuove regole per il Concordato Preventivo Biennale (CPB) relative al biennio 2025-2026.
L'istituto resta riservato ai soggetti che applicano gli ISA, ma si segnala la definitiva esclusione dei contribuenti in regime forfetario a decorrere dal 2025.
Abbiamo predisposto, per i contribuenti in regime ordinario:
CLICCA QUI per accedere al documento.
