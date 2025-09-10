Concordato Preventivo Biennale 2024: è ora di tirare le somme

Sappiamo che spesso la figura del commercialista è associata quasi esclusivamente al calcolo delle imposte, un compito certamente fondamentale ma non esaustiva. La vera missione del Commercialista è affiancare i clienti come consulente strategico, capace di interpretare le normative non solo come obblighi, ma come potenziali opportunità.
La scelta di aderire o meno al Concordato Preventivo Biennale (CPB) ne è l'esempio perfetto.
Intanto che si valuta l’adesione per il biennio 2025-2025, per chi ha scelto di aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, è invece giunto il momento di “tirare le somme” per quantificare quali e quanti benefici siano stati ottenuti.
Non è un conteggio semplice ed immediato e senza l’intervento del Commercialista, c’è il rischio che il cliente non percepisca la portata dei consigli ricevuti.
Comunicare il valore, guardare al futuro
Per aiutarvi a quantificare in modo preciso i benefici ottenuti e a comunicarli in maniera trasparente, segnaliamo due nuovi servizi realizzati da AteneoWeb.
Il pacchetto Calcolo risparmio imposte contributi da CPB PF 2024: applicazione e informativa per i clienti è la soluzione ideale per fare il punto della situazione. Include:
CLICCA QUI per accedere al pacchtto.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google