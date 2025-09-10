Concordato Preventivo Biennale 2024: è ora di tirare le somme

Sappiamo che spesso la figura del commercialista è associata quasi esclusivamente al calcolo delle imposte, un compito certamente fondamentale ma non esaustiva. La vera missione del Commercialista è affiancare i clienti come consulente strategico, capace di interpretare le normative non solo come obblighi, ma come potenziali opportunità.

La scelta di aderire o meno al Concordato Preventivo Biennale (CPB) ne è l'esempio perfetto.

Intanto che si valuta l’adesione per il biennio 2025-2025, per chi ha scelto di aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, è invece giunto il momento di “tirare le somme” per quantificare quali e quanti benefici siano stati ottenuti.

Non è un conteggio semplice ed immediato e senza l’intervento del Commercialista, c’è il rischio che il cliente non percepisca la portata dei consigli ricevuti.





Comunicare il valore, guardare al futuro

Per aiutarvi a quantificare in modo preciso i benefici ottenuti e a comunicarli in maniera trasparente

fare il punto della situazione

un sofware per il calcolo del CPB che permette di analizzare a consuntivo gli effetti economici dell'adesione per il 2024, quantificando il risparmio fiscale e contributivo.

un modello di informativa per i clienti, personalizzabile, per presentare in modo chiaro e professionale i risultati dell'analisi e gli altri benefici della scelta, documentando il valore della consulenza fornita.





