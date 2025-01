Concessione agevolata immobili dello Stato: pubblicato bando per gli ETS

L’Agenzia del Demanio pubblica i bandi di concessione di immobili di proprietà dello Stato per gli Enti del Terzo Settore (ETS) nell’ambito delle attività legate ai Progetti a Rete.

Nasce quindi una nuova rete dedicata alla promozione di iniziative innovative di valorizzazione di immobili pubblici, non utilizzati, da affidare ad ETS, al fine di recuperare edifici dismessi e favorire lo sviluppo e la promozione di attività di interesse generale sul territorio nazionale, incrementando così il valore economico e sociale degli immobili dello Stato.

I bandi, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia del demanio, prevedono l’affidamento a canone agevolato ad Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di immobili pubblici, vincolati e non utilizzati, al fine di assicurarne la conservazione e l’apertura alla pubblica fruizione per attività di interesse sociale - culturali, artistiche, ricreative, editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, di interesse generale, turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - in risposta ai bisogni locali, del bacino territoriale di riferimento, in coerenza con le politiche e la cultura del territorio, nel rispetto della storia dell’immobile e del sistema paesaggistico ambientale di riferimento.

La prima sperimentazione di concessione agevolata coinvolge tutti beni situati nella regione Veneto (province di Padova, Vicenza e Belluno), ma a breve, saranno pubblicati nuovi bandi su scala nazionale.

Per partecipare c’è tempo fino all'11 dicembre 2023 alle ore 12.00.

Qui tutte le info utili.